Birleşmiş Milletler (BM), dün Yemen açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini ve 70'den fazla kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

Pazar gün yaşanan olay, zengin Körfez Arap ülkelerine ulaşma umuduyla yoksulluk ve çatışma bölgelerinden kaçan yüzlerce Afrikalı göçmenin ölümüne neden olan Yemen açıklarındaki bir dizi gemi kazasının sonuncusu.

Etiyopyalı 154 göçmeni taşıyan gemi Aden Körfezi'nde, Yemen'in güneyindeki Abyan açıklarında battı. BM'nin Yemen'deki Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) başkanı Abdusattor Esoev'e göre, gemideki göçmenlerden sadece 12'si kazadan sağ kurtuldu.

Esoev, 54 göçmenin cansız bedenlerinin Khanfar bölgesinde kıyıya vurduğunu da sözlerine ekledi. Diğer 14 kişi ise ölü bulundu.

Abyan emniyet müdürlüğü, olay sonrası çok sayıda ölü ve kayıp göçmen olduğu için büyük bir arama kurtarma operasyonunun devam ettiğini açıkladı. Kıyıdaki geniş bir alana dağılmış halde bulunan çok sayıda cesede ulaşıldığı kaydedildi.

Yemen, 10 yılı aşkın bir süredir devam eden iç savaşa rağmen Doğu'dan ve Afrika Boynuzu'ndan çalışmak üzere Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerine ulaşmaya çalışan göçmenler için hala önemli bir rota.

Göçmenler genellikle kaçakçılar tarafından tehlikeli ve aşırı kalabalık gemilere bindiriliyor ve Kızıldeniz ya da Aden Körfezi boyunca seyahat ediyorlar. Geçtiğimiz aylarda BM, yüzlerce Afrikalı göçmenin bu tehlikeli yolculuklarda hayatını kaybettiğini doğruladı.

IOM'ye göre mart ayında, yüzlerce göçmeni taşıyan dört teknenin Yemen ve Cibuti kıyılarında alabora olmasının ardından 2 kişinin öldüğü ve 186 kişinin de kayıp olduğu doğrulandı.

2024 yılında 60 binden fazla Afrikalı göçmen Yemen'e ulaştı. Bu, 97 bini aşan 2023 verilerine göre yaklaşık yüzde 38'lik bir düşüş anlamına geliyor. IOM bu düşüşün Yemenli ve bölgesel yetkililerin sularda daha fazla devriye gezmesine bağlandığını belirtiyor.