Boğazköy, Gemikonağı ve Alayköy’de meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili dört kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Boğazköy’de, dün, bir evin balkon duvarında bulunan cep telefonunun çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.C. (K-60) tespit edilerek tutuklandı.

- Buldukları kredi kartıyla alışveriş yaptılar

Gemikonağı’nda, bir şahısın kaybettiği kredi kartını bularak çalan K.B.R.(E-21) ve L.P.T (E-22), beş farklı iş yerinden toplam bin 696 TL tutarında alışveriş yaparak sahtekarlıkla mal temin etti. Bahse konu şahıslar tespit edilerek tutuklandı.

- Hırsızlık zanlısı Ercan’da tutuklandı

Alayköy’de faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan T.F.S’nin (E- 43) 2020-2023 yılları arasında işyerine ait depolarda bulunan toplam 3.326,561,86 TL değerindeki elektronik cihazları çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs, dün, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.