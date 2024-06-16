Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, Dubai’de 10-15 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek World Final Championship Açık Su Yüzme Şampiyonası’na elde ettiği üstün başarı sayesinde katılmaya hak kazanan Boran Bora ile gurur duyuyoruz denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

‘ Oceanman, 2024 yarışması için Dubai’de düzenlenecek World Final Championship 2024'e katılmak üzere birçok ülkede yarışmalar düzenliyor. Bu yarışmalardan biri de 14-15 Haziran'da İtalya'nın Milano şehrinde, Gozzana bölgesindeki Lago d’Orta gölünde gerçekleşti. Federasyonumuza bağlı Fast Frogs Spor Kulübü'nün sporcusu Boran Bora, 14-19 yaş kategorisinde üçüncü olup bronz Madalya elde ederek Şampiyona’ya katılım hakkı kazandı. Bizleri gururlandırdı. Ayrıca genel klasmanda 340 yarışmacı arasından yarışı 6. sırada bitirerek büyük bir başarıya imza attı.

Sporcumuzu, onu yetiştiren antrenörlerini ve Fast Frogs kulübünü içtenlikle tebrik eder, Dubai’de başarılar dileriz.