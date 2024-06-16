2. Gümüş At Müessese Satranç Turnuvası tamamlandı.

5 maç üzerinden gerçekleşen takımsal turnuva neticesinde Mukadder Eminhan Kırok Sigorta Acenteliği 5 maçını kazanarak 10 puanla yenilgisiz şampiyon oldu.

MEK takımının oyuncuları Adem Mertgöz, Masal Oğuz ve Iaroslav Morozov'dan oluştu.

Siba da 7 puanla ikinci olmayı başardı.

Siba takımı da Eser Eroğul, Fedor Tarasevich, Duhan Özkul ve Gale Sel'den oluştu. Üçüncü sırayı 4 takım paylaştı:

Evergreen Developments Group, Aroma Cafe, CarGet Exclusive ve Cherry Red Advertising. Eşitlik bozmada averajı biraz daha iyi olan Evergreen Developments Group üçüncü olmayı başardı. Evergreen'in oyuncuları Ozan Karataş, Hasan Bilgiç, Berfin Kaya, Timur Aslan, Metehan Aslan'dan oluştu.