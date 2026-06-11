Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,06 değer kaybederek 13.736,21 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 8,43 puan ve yüzde 0,06 düşüşle 13.736,21 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 61,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,63 ile spor, en fazla kaybeden ise yüzde 1,26 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler yatırımcıların odağındaki yerini korurken, ABD'nin saldırılarını durdurduğuna yönelik haber akışının etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

Yurt içinde ise Halkbank'ın, banka aleyhine açılan davanın ABD mahkemesinin onayıyla tamamen sona ereceğini açıklaması, bankacılık endeksi öncülüğünde fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Öte yandan, gün içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, haziran ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ECB Başkanı Christine Lagarde'ın basın toplantısı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puan seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.