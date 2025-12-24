Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,66 değer kazanarak 11.364,56 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 74,20 puan ve yüzde 0,66 artışla 11.364,56 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 58,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 1,05 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,17 ticaret, en çok düşen ise yüzde 1,06 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ekonomisinin beklentilerin üzerinde büyümesinin etkisiyle risk iştahı yüksek kalmaya devam ederken, yurt içinde BIST 100 endeksi günün ilk yarısında pozitif seyir izledi.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıkladığı Finansal Hizmetler Güven Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 7,4 puan azalarak 177,2 seviyesine çıktı.

Öte yandan, bugün başlayan Noel tatili nedeniyle dünyada birçok borsanın kapalı olmasının işlem hacimlerinin düşük seyretmesine neden olabileceği tahmin ediliyor.

Analistler, Avrupa'da Noel tatili nedeniyle borsaların bir kısmının tüm gün, bir kısmının ise ABD ile birlikte yarım gün kapalı olacağını bildirdi.

Günün geri kalanında ise ABD'de haftalık mortgage ve işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.450 ve 11.550 puanın direnç, 11.250 ve 11.150 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.