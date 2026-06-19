Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,78 azalışla 14.710,97 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,82 değer kazanarak 14.827,35 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 116,37 puan ve yüzde 0,78 azalışla 14.710,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,32, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,30 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen ise yüzde 1,75 ile madencilik oldu.