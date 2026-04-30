Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 azalışla 14.284,04 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 değer kaybederek 14.311,19 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 27,16 puan ve yüzde 0,19 azalışa 14.284,04 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,66, holding endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,95 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,12 ile ulaştırma oldu.