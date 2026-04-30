Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu üç kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA’nın aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen “yolsuzluk” soruşturması sürüyor.

Bunun üzerine polis ekipleri Zuhal Böcek ile bir kişiyi gözaltına alırken, diğer kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Aynı soruşturma kapsamında, Muhittin Böcek'in başdanışmanı, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan iki personel ile iki şoför tutuklanmıştı.