Kars'ta, baharın müjdeleyicisi olarak bilinen çiçekler kar altında kaldı.

Baharın gelmesiyle doğada rengarenk çiçekler açmaya başladı. Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar ise doğayı yeniden beyaza bürüdü.

Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelen, çiğdem ve farklı türlerdeki çiçekler kar altında kaldı.

Beyaz örtüyle rengarenk açan çiçekler güzel görüntü oluşturdu.

Sarıkamış ilçesinde de karla kaplanan doğada açan çiçekler görüntülendi.