Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 14.151,80 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 14.151,59 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 0,22 puan artışla 14.151,80 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,25 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile kimya petrol plastik en çok gerileyen yüzde 2,58 ile bilişim oldu.