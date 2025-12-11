Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 11.226,65 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,76 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.226,65 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,27 yükseldi.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,64 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,07 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmesine rağmen temkinli çizgisini koruması ve yapay zeka şirketlerine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkarken, Türkiye’de bugün gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.