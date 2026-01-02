Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puandan başladı.

Çarşamba günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 yükselişle 11.261,52 puandan tamamlamıştı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,84 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.