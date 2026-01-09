Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 12.130,19 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 yükselişle 12.087,97 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,22 puan ve yüzde 0,35 artışla 12.130,19 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,51, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,88 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 1,26 ile finansal kiralama faktoring oldu.