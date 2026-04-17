ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu'nda değerlendirmelerine devam ediyor.

Yaptığı açıklamada, "ABD ve Türkiye arasında ilişkiler hiç bu kadar iyi olmamıştı. Bence yakında S-400 sorununun çözüleceğini göreceksiniz. Türkiye'nin F-35 programına kabul edilmesi sorun teşkil etmiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava ⁠savunma sistemi satın almasının ardından ABD 2020'de yaptırım uygulamaya başlayarak Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı.