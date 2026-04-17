Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barışa giden en kestirme yolun yapıcı diyalog ve diplomasi olduğunu dile getirip "Sözün yerini silahlar almamalı." dedi.

Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'nun açılış oturumuna katıldı.

Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, forumun küresel bir marka haline geldiğini belirterek organizasyonun yalnızca diplomatik temaslarla sınırlı olmadığını, aynı zamanda yeni iş birliklerinin tartışıldığı bir akıl platformu olduğunu söyledi.

Uluslararası sistemde hem güç dengelerinin değiştiğini hem de ciddi bir yön krizi yaşandığını ifade eden Erdoğan, Gaza Strip’te 7 Ekim sonrası yaşananların sistemin yetersizliğini ortaya koyduğunu vurguladı. Gazze’deki kayıplara dikkat çeken Erdoğan, sivillerin korunamamasının küresel düzende yapısal bir sorun olduğunu dile getirdi.

Hürmüz Boğazı’nın açık tutulması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin tarafların istemesi halinde liderler zirvesi dahil her türlü diplomatik girişimi desteklemeye hazır olduğunu ifade ederek, sorunların çözümünde diyalog ve müzakerenin önemine dikkat çekti.