Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 14.375,40 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 83,49 puan ve yüzde 0,58 artışla 14.458,89 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,88, holding endeksi yüzde 0,51 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,42 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,31 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, ABD/İsrail-İran Savaşı'nın ne kadar süreceğine dair belirsizliklerin devam etmesiyle yön bulmakta zorlanırken, gözler bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün Türkiye’de TCMB'nin faiz kararının yanı sıra ve finansal hizmetler güven endeksi, Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

TCMB’nin karar metni ve yapacağı yönlendirmeler, piyasa fiyatlamaları açısından kritik öneme sahip bulunuyor. AA Finans’ın beklenti anketine katılan 37 ekonomist, nisan ayında TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.