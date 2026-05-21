Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 14.040,06 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 değer kaybederek 14.012,01 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 28,05 puan ve yüzde 0,20 artışla 14.040,06 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17 düşerken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile metal eşya makina, en çok gerileyen yüzde 0,48 ile orman kağıt basım oldu.