Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri,15 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 957 milyon dolar azalarak 168 milyar 572 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre,15 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 671 milyon dolar artışla 61 milyar 235 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 8 Mayıs'ta 60 milyar 564 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 3 milyar 628 milyon dolar azalarak 110 milyar 965 milyon dolardan 107 milyar 337 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri 15 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 957 milyon dolar azalarak 171 milyar 529 milyon dolardan 168 milyar 572 milyon dolara indi.