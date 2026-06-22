Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 yükselişle 14.791,28 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybederek 14.734,50 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 56,78 puan ve yüzde 0,39 artışla 14.791,28 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,14 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,93 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 0,50 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, bugün Türkiye’de sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.800 ve 14.900 puanın direnç, 14.600 ve 14.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.