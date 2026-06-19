İstanbul’da kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda Tuzla'da bir inşaat alanında bulundu. Yedi Kişi gözaltına alındı.

Karaal, dün saat İstanbul'un Maltepe ilçesindeki evinin önünde arabasına binmek üzereyken başka bir araçtan inen üç kişi tarafından darp edilip kaçırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karaal'ın Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Araştırmaların ardından Karaal, polis ekiplerince Tuzla’da bir inşaatta bulundu. Karaal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen beş kişi daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişi sayısı 7'ye yükseldi.