Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,24 yükselişle 10.315,25 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,08 değer kazanarak 10.189,02 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 126,22 puan ve yüzde 1,24 artışla 10.315,25 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, tek kaybettiren ise yüzde 0,06 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret anlaşmalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, bugün Türkiye'de enflasyon ve ABD'de tarım dışı istihdam verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.350 ve 10.400 puanın direnç, 10.200 ve 10.100 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.