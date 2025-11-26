Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,53 değer kazanarak 10.914,65 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,24 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 5,44 ile spor oldu.