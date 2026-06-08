Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,28 değer kaybederek 13.656,10 puana düştü.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,09 puan ve yüzde 0,28 düşüşle 13.656,10 puana indi.

Toplam işlem hacmi 69 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,64 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,58 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1,77 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybeden ise yüzde 1,91 ile tekstil deri oldu.