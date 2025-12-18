Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,34 değer kazanarak 11.325,36 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,55 puan ve yüzde 0,34 artışla 11.325,36 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 56,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi ise yatay seyretti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,57 ile madencilik, en çok düşen ise yüzde 0,85 ile inşaat oldu.