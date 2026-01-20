Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,37 değer kazanarak 12.794,69 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 46,81 puan ve yüzde 0,37 artışla 12.794,69 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 82,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,15 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en fazla düşen ise yüzde 1,74 ile iletişim oldu.