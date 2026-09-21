Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,87 düşüşle 13.168,54 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,67 değer kaybederek 13.284,42 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 115,88 puan ve yüzde 0,87 azalışla 13.168,54 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09, holding endeksi de yüzde 2,62 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,21 ile ulaştırma, en çok gerileyen yüzde 9,40 ile finansal kiralama faktoring oldu.