Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinin girişimiyle Bosna Hersekli Sanatçı Sanel Redzic, salı akşamı KKTC’de klasik gitar resitali sunacak.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Okula Aile Birliği Başkanı Evren Demirbilek tarafından verilen bilgiye göre, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Derneğinin katkı koyduğu konser, 2 Nisan Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alacak.

Saat 20.00’de başlayacak konserin biletleri Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Okul Müdürlüğü ile Lefkoşa, Gazimağusa ve Girne’de Deniz Plaza şubelerinden elde edilebilecek.

Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin davetlisi olarak ülkeye gelen sanatçının, dünyaca tanınmış bir klasik gitar sanatçısı olduğu, özellikle Balkan ülkelerinde gerçekleştirdiği etkinliklerle bilindiği ve önceki yıllarda da ülkeye gelerek konser verdiği belirtildi.