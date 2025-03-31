69 yaşındaki bir Rum’un önceki gün, Bostancı kapısında, KKTC’den temin ettiği iddia edilen çeşitli tütün ürünleriyle yakalandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, gümrük personeli tarafından şahsın aracının ön kısmında yapılan kontrolde 22 karton sigara, 1 karton elektronik sigara, 450 gram sarma sigara tütünü ve 250 gram nargile tütünü tespit edildiğini ve bu ürünlerin üzerinde herhangi bir bandrol bulunmadığını yazdı.

Haberde, söz konusu şahsa 1500 euro para cezası kesildiği ve ürünlere el konulduğu kaydedildi.