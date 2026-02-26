Güney Kıbrıs’ta şap hastalığına karşı dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Salgının hayvancılık sektörü üzerindeki etkisi büyürken, Aradippou’da kilise öncülüğünde “acil dua” toplantısı düzenlendi. Öte yandan, hayvan çiftliklerine rahiplerin girmesiyle ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Şap hastalığının yol açtığı endişe Güney Kıbrıs’ta farklı bir girişimi beraberinde getirdi. Kiti Rum Ortodoks Kilisesi Kutsal Metropolitliği öncülüğünde, 25 Şubat Çarşamba günü Aziz Spyridon Metropolit Kilisesi’nde acil bir dua toplantısı gerçekleştirildi.

Törene, Gerasimos başkanlık etti. Ayinde hayvanların korunması ve hastalıkların önlenmesi için özel dualar okundu, kutsama töreni düzenlendi. Kilise yetkilileri, özellikle salgından etkilenen hayvancılıkla uğraşan çiftçilere manevi destek vermeyi amaçladıklarını açıkladı.

Dua töreninin ardından Metropolit ve beraberindeki din adamları bölgedeki bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek tesisleri kutsadı ve üreticilerle görüştü. Görüşmede çiftçilerin yaşadığı zorluklar ele alındı.

Metropolit, devlet kurumlarına da çağrıda bulunarak, salgının yayılmasını önlemek ve birincil üretim sektörünü korumak adına çiftçilere somut ve pratik destek sağlanmasını istedi.

Ancak dikkat çeken bir diğer gelişme ise, şap hastalığı nedeniyle uygulanan sıkı yasaklara rağmen rahiplerin hayvan çiftliklerine girmesi oldu. Bu durum üzerine Tarım Bakanı’nın talimatıyla Kıbrıs Polisi soruşturma başlattı. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

Şap hastalığıyla mücadele sürerken, hem manevi destek girişimleri hem de resmi denetimler Güney Kıbrıs’ta gündemin üst sıralarındaki yerini koruyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.