İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda boykot çağrıları olarak bilinen "ayrıştırıcı söylemler" ve "bu söylemleri yayan kişilere" yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda boykot çağrıları olarak bilinen "ayrıştırıcı söylemler" ve "bu söylemleri yayan kişilerle" yönelik "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişi İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin, 5 kişiyi arama çalışmasını sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilerle yönelik "nefret ve ayrımcılık" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 kişiden 11'i göz altına alınmıştı.