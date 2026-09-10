Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 100,30 dolardan işlem görüyor.

Dün 101,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 101,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 100,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 95,45 dolar olarak belirlendi.

Petrol fiyatları, kısmi düşüşe rağmen, ABD ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol arzında aksamalara yol açabileceği endişesiyle varil başına 100 doların üzerinde seyrediyor.

Orta Doğu'da petrol tankerlerinin doğrudan hedef alınmasıyla artan gerilim ve çatışmaların daha da şiddetlenebileceğine ilişkin endişelerle Brent petrolün varil fiyatı dün yaklaşık 2 ayın ardından yeniden 100 doların üzerine çıkmıştı.

İran'ın ABD saldırılarını gerekçe göstererek 12 Ağustos'ta Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattığını açıklamasının ardından boğazdaki gemi trafiği oldukça azaldı.

AA ekibi, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kenti açıklarındaki gemileri görüntüledi.

Bölgede, başta konteyner ve petrol gemileri olmak üzere çok sayıda ticari geminin demir atarak beklediği görüldü.

Küresel petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan çatışmalar öncesinde günlük ortalama yaklaşık 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü taşınıyordu.

Analistler, karşılıklı saldırıların Basra Körfezi'nden petrol akışındaki aksamaların bir süre daha devam edebileceğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 100,53 doların direnç, 99,69 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.