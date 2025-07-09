🔹Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 69,47 dolar seviyesinde işlem görüyor.

🔹Brent petrolün varil fiyatı dün 70,20 dolara kadar yükseldi ve günü 69,53 dolar seviyesinde tamamladı.

🔹Bugün ise saat 09.30 itibarıyla, Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,1 azalarak 69,47 dolara geriledi.

🔹Aynı saatte, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,19 dolardan işlem gördü.

🔹Petrol fiyatları, dün son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra, ABD'de talebin yavaşlayacağı beklentisi ile tarifelere ilişkin yeni gelişmelerin etkisiyle yatırımcıların temkinli davranması nedeniyle bugün kısmen düştü.