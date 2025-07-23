Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 67,86 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 68,04 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 67,86 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,12 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, ABD'nin, önemli ticari ortaklarına yönelik yeni gümrük vergilerinin yürürlüğe gireceği 1 Ağustos öncesi belirsizlik etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ile ticaret anlaşmasını tamamladıklarını belirterek, bu ülkenin ABD'ye yüzde 15 gümrük vergisi ödeyeceğini bildirdi.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 577 bin varil azaldığını açıkladı. Bu düşüş, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebin toparlandığına işaret etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 70,27 doların direnç, 66,35 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.