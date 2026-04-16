Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un, bir gazeteci aleyhine açtığı “zem ve kadih” (hakaret) davasında, karar açıklandı.

Mahkeme, sosyal medya hesabı üzerinden onur kırıcı ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle açılan davada, gazeteciyi kusurlu buldu. Karar uyarınca dava masraflarını karşılamasının yanı sıra Meryem Özkurt’a tazminat ödemesine hükmedildi.

Bayrak Radyo Televizyon Müdürü Meryem Özkurt, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu davanın sosyal medya paylaşımlarının hukuki sorumluluğu açısından önemli bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Kararı, kamuoyunda sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımların hukuki sonuçlarına dikkat çeken bir gelişme olarak değerlendirdi.