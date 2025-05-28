Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Kıbrıs Genç Tv'nin yeni yaşını kutladı.

Özkurt, mesajında şunları kaydetti.

"Birinci Medya Kurumu'na ait yayın organı Kıbrıs Genç TV, yayın hayatına başladığı günden itibaren kaliteli televizyon programları tarafsız ve ilkeli haber bültenleri ve toplumun her kesimlerine hitap eden yayın içerikleri ile Kıbrıs Türk medyasında Öncü bir yayın kuruluşu olmuştur.

Vizyonuyla kadrosuyla ve yayınlarıyla ülke medyasında önemli bir yere sahip olan Kıbrıs Genç TV, özel televizyon yayıncılığındaki çeşitliliği rekabeti ve toplumun genelini kucaklayıcı yayınlarıyla ülkemizdeki demokratik kültürün gelişimi ve korunmasını desteklemektedir.

Kıbrıs Türk toplumuna ve medyasına önemli katkılar sunan Kıbrıs Genç Tv’nin 28. kuruluş yıldönümünü içtenlikle kutlar, nezdinizde kanal yöneticilerini ve çalışanlarına saygıyla selamlar başarılı yayın hayatınızın devamını dilerim."