Avrupa Birliği, AB Komisyonu tarafından ilan edilen bir planla, dondurulmuş Rus varlıklarının faizini kullanarak Ukrayna'ya yılda 3 milyar euro göndermeyi amaçlıyor. İlk fonların temmuz ayında Kiev'e ödenmesi öngörülüyor.

Rusya Merkez Bankası'nın AB içerinde Ukrayna işgali nedeniyle dondurulan 210 milyar euro parası bulunuyor. Şimdi Brüksel, Rus varlıklarından elde edilen faizin Ukrayna'ya tahsis edilmesini planlıyor.

AB ülkeleri, dün dondurulan Rus varlıklarından elde edilen karların Ukrayna'nın yeniden inşasının finansmanında kullanılmak üzere ayrılması teklifini kabul etti.

AB'nin dondurduğu Rus rezervlerinin 180 milyar eurosu, Belçika merkezli menkul kıymet takas ve saklama hizmeti sunan Euroclear'ın kasasında tutuluyor.

Kurumun bilançosundaki varlıkları hızla artarken, Euroclear büyük miktarlarda faiz geliri sağlıyor.

Euroclear, AB yaptırımları nedeniyle dondurulan Rus varlıklarının faizinden geçen yıl 3 milyar eurodan fazla gelir sağlamıştı.

AB Komisyonu yetkilileri bu varlıkların faizini Ukrayna'yı desteklemek için kullanmayı önerdi.

Söz konusu adım daha önce atılmak istenmiş ancak ekonomik, hukuki ve siyasi sonuçlarına ilişkin endişeler nedeniyle ertelenmişti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcı Valdis Dombrovskis, yaptığı açıklamada "Bugün Rusya üzerindeki baskıyı arttırıyor ve onu yasa dışı saldırganlık eylemi ve yol açtığı büyük hasar ve acılardan sorumlu tutuyoruz." dedi.

Dombrovskis, bu adımın İngiltere ve ABD'nin de dahil olduğu G-7 grubundaki ortaklarla koordine edildiğini aktardı.

AB Dönem Başkanı Belçika'nın resmi sosyal medya hesabından, "AB ülkelerinin büyükelçileri, dondurulan varlıklarla ilgili beklenmedik karların Ukrayna'nın yeniden inşasını desteklemek için kullanılmasına ilişkin bir teklif üzerinde prensipte anlaşmaya vardı." paylaşımı yapıldı.

Bu aşamadan sonra hazırlanacak belge, yasal kontrollerden geçmesinin ardından resmen onaylanarak yürürlüğe girecek.

Yetkililer, uzun süredir, dondurulan varlıklar ve bu varlıklardan sağlanan gelirin, sahibinin rızası olmadan kullanımının hukuki ve finansal boyutlarını tartışıyordu.

AB liderleri ekim ayında AB Komisyonu'ndan, AB hukuku ya da uluslararası hukuku ihlal etmeden Ukrayna'yı desteklemek için ilave merkez bankası gelirinin nasıl kullanılacağına bakmasını istemişti.

Yetkililer, faiz oranlarına bağlı olarak, Euroclear'in yönetim masrafları ve yasal sorumlulukları için yaklaşık yüzde 13'lük küçük bir yüzdeyi koruyarak, vergi sonrası yılda 2,5-3 milyar euro gelir getirebileceğine inanıyor.

Plan çerçevesinde AB, ana para yerine bundan elde edilen gelirleri hedef almak istiyor.

Komisyonun bu konuyla ilgili aralık ayında hazırladığı teklif, Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin ayrı bir hesaba yatırılmasını içeriyor.

İkinci aşama olarak AB Komisyonu bu kaynağı önce kendi bütçesine, oradan da Ukrayna'ya aktarılmasını içeren bir teklif hazırlamayı planlıyor.