Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından, 16 Şubat Pazar günü 07.00-12.00 arasında, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu ile Alayköy-Metehan çevre yolunda bisiklet yarışı yapılacak.

Polisten verilen bilgiye göre, belirtilen tarih ve saatler arasında, bisikletli sporcular Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bulunan Yılmazköy kavşağında yarışa başlayıp, ana yolu takiben Alayköy ağıllar çemberinden sağa dönüp, Alayköy-Metehan çevre yolu üzerinden Sevgi Çemberi'ne gelinecek ve yarış bu noktada bitecek.

Yarış süresince Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bisikletli sporculara motorlu polis eskortu eşlik edecek, Alayköy ağıllar çemberi ile Sevgi Çemberi arasında kalan çevre yolu güzergahı ise çift yönlü olarak araç trafiğine tamamen kapatılacak.

Bisiklet yarışı devam ettiği sürece, bahse konu yol güzergahını kullanacak sürücülerin kendileri ile sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.