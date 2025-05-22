Budapeşte’de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'yle ilgili haberler bugünkü Rum basınında da yer aldı.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Rum diplomasisinin hamlelerinin işe yaradığını ve KKTC’nin söz konusu toplantıya davet edilmediğini iddia etti.

Haberde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu gelişmeden memnun olmadığı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ise konuyu “halının altına gizlemeye çalıştığı” ileri sürüldü.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un 15 Nisan’da Macaristan’a yaptığı ziyaretin dün Budapeşte’de gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'yle ilgili olduğunun görüldüğünü de kaydeden gazete, Kombos’un ziyareti esnasında Macaristan’ın AB üye devleti olarak sahip olduğu belirli yükümlülüklere işaret etmek istediğini yazdı.

Gazete, Rum kesiminin Macaristan’a yönelik müdahalesinin en nihayetinde işe yaradığının görüldüğünü ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun toplantıya davet edilmediğini öne sürdü.