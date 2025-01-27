Buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayatını konu alan Buğday Tanesi filmi, Chatham-Kent Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Uluslararası Film" seçildi.

Doğan Ümit Karaca'nın yönettiği, Ahmet Kutsi Karadoğan, Deniz Arna ve Erkan Bektaş gibi isimlerin rol aldığı Buğday Tanesi, Kanada'da düzenlenen Chatham-Kent Uluslararası Film Festivali'nden ödülle döndü.



Serkan Bayram, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buğday Tanesi gururumuz oldu. Kanada'da düzenlenen festivalde 967 film arasından 'En İyi Uluslararası Film Ödülü'nü kazanan Buğday Tanesi, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Ancak Bolu'daki yangında kaybettiğimiz canlarımız yüreğimizi dağladı. Ciğerlerimiz yandı ama umutlarımız her zaman yeşerecek." ifadelerini kullandı.

Bayram'ın hayat mücadelesini konu alan 2022 yapımı film, birçok festivalden ödülle dönmüştü.