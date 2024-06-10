Bu yıl 2024 Paris Olimpiyatları hedefiyle yoğun bir sezon geçiren KKTC Atletizm Federasyonu atleti Buse Savaşkan, Roma’da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası finalinde yarıştı. Temsilcimiz kariyerinin en önemli organizasyonlarından biri olan bu şampiyonada 1.86’lık derecesi ile en iyi 12 atlet arasında 10’uncu olarak gururlandırdı, önemli bir tecrübe elde etti.

Temsilcimiz ilk olarak 1.82’lik yüksekliği rahat bir şekilde ilk hakkında geçti. 1.86’lık dereceyi de aynı şekilde ilk hakkında geçen Buse, 1.90’lık dereceyi üç hakkında geçemeyerek final mücadelesini tamamladı. Avrupa’nın önemli atletleri ile önemli bir organizasyonda yarışarak büyük deneyim kazanan temsilcimiz gururlandırdı.

Şu anda sıralamada 22’nci basamakta

Olimpiyatlara katılım için kota mücadelesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. Şu anda olimpiyatlara katılım için 1.97’lik barajı geçen 13 atlet bulunuyor. 32 atletin yer alacağı olimpiyatlarda şu anda Buse sıralamada 22’nci konumda bulunuyor. Roma’da gerçekleştirilen Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda elde ettiği derece sonrası alacağı puanlarla Buse’nin sıralamadaki konumu ilerleyen günlerde güncellenecek. Ancak temsilcimiz şu anda 32 atlet arasında 22’nci sırada bulunarak olimpiyat şansını iddialı bir şekilde sürdürüyor.