KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkanolimpiyat hedefi ile yoğun bir sezon geçirerek hedefine ulaştı, 2024 Paris Olimpiyatları’na katılım hakkı kazanarak gururlandırdı.

Buse, 30 Haziran 2024 olan olimpiyatlara katılımın son gününün ardından güncellenen Dünya sıralamasında 28’nci sırada yer alarak adını olimpiyatlarda yüksek atlama branşında yarışacak 32 atlet arasına yazdırdı.

Olimpiyat vizesi geldi!

Paris’in ev sahipliğinde 26 Temmuz – 11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 33’üncü Olimpiyat Oyunları’na katılım için atletler 1 Temmuz 2023 – 30 Haziran 2024 tarihleri arasındaki kota alma sürecinde yarıştı, nihai listeler de netlik kazandı. Son olarak İzmir’de 27-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda yarışan elit atletimiz Buse Savaşkan, sakatlık yaşadığı yarışmada 1.81’lik derecesi ile Türkiye şampiyonu olurken, olimpiyat hedefiyle yoğun müsabaka dönemini de tamamlamış oldu.

Buse yıl boyunca elde ettiği dereceler sonunda 1201 puan elde etti. Bu puanlar 2024 Paris Olimpiyatları’na katılacak olan 32 atlet arasında Buse’yi 28’nci konumda tutarken, temsilcimiz Olimpiyatlara katılım hakkı kazanarak antrenörü Gennadi Zuiev ile hem yoğun emeklerinin karşılığını aldı, hem de bir kez daha gurur kaynağı olmuş oldu.

Sakallı: Ülkemize hayırlı olsun

Buse Savaşkan’ın olimpiyatlara katılımı ile ilgili olarak konuşan KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı, çok mutlu ve sevinçli olduğunu, bu duyguyu tarif edemeyeceğini belirtti. “Çok uzun bir süreç yaşadık. Her şey bitti derken bu süreci yeşerttik. Sporcumuzu olimpiyatlara uğurlamanın gururunu yaşıyoruz” diyen Sakallı şunları kaydetti: “Bu zorlu süreçte bizim haklı davamızı gerek kalemiyle, gerek ekranlarına taşıyan, gerekse paylaşımları ile destek veren tüm basına çok teşekkür ederim. Bu süreçte önemli olan arkamızda durma cesareti gösteren yönetim kurulum ve hakemlerime ayrıca çok teşekkür ederim. Başbakanlık ve Spor Dairesi’ne destekleri için çok teşekkür ederim. Artık olimpiyatlara bir yolumuz var. Olimpiyata gitmek isteyen yolu bilir, bu yolu kullanır. Eğer katkı verilirse çoğu branşta çok sporcumuz olimpiyatlara gidecek. Kendi federasyon başkanlığım dönemimde bunu yaşamak büyük bir gurur. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu olimpiyatta elde edeceği tecrübe ile diğer olimpiyatta madalyaya dönüşecek. 2028 Olimpiyatlarında Buse’yi madalya için bekleyeceğiz. Buse’yi yürekten tebrik ederim. Yapamaz diyenlere inat, yaptık. Ülkemize hayırlı olsun.”