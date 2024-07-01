2024 Paris Olimpiyatlarına katılacak olan atletlerin belirlenmesi için 1 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yarışma periyodu tamamlandı. Olimpiyat hedefiyle yoğun bir sezon geçiren temsilcimiz Buse Savaşkan son günde kadınlar yüksek atlamada talihsiz bir sakatlık yaşamasına rağmen 1.81’lik derecesiyle Türkiye Şampiyonu oldu. Gözler, 2 Temmuz Salı günü açıklanacak olan Olimpiyatlara kesin katılım lisletelerine çevrildi.

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatları’na katılım yolunda son yarışını Türkiye şampiyonluğu ile noktaladı. Buse, Atatürk Stadı’nda gerçekleşen Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda kadınlar yüksek atlamada 1.81’lik dereceyi ilk hakkında geçerek üst üste üçüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Milli sporcumuz yarışa başladığı 1.76’lık dereceyi geçerken sol ayak bileğinde küçük bir burkulma yaşadı. Buse, yaşamış olduğu sakatlık sonrasında 1.81’den sonra kendisini riske atmamak için Ukraynalı antrenör Gennadi Zuiev’in de telkinleriyle yarışa devam etmedi. Sporcumuz, 2022 ve 2023 yıllarında da kadınlar yüksek atlamada Türkiye şampiyonu olurken bu yılla birlikte üst üste üçüncü kez tarihi başarıyı tekrarladı. Ödül töreninde sporcumuza madalyasını KKTC Başbakanlık Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü takdim etti.

Gözler Olimpiyat kotasına çevrildi

Sporcumuz Buse Savaşkan’ın uzun, zorlu ve yorucu süren kamp ve yarışma periyodu Olimpiyatlar öncesinde bugün (30 Haziran Pazar) itibariyle tamamlandı. Olimpiyat kotası almaya çok yakın olan sporcumuz için gözler 2 Temmuz’a çevirildi. 2024 Paris Olimpiyatlarına katılacak olan atletler 2 Temmuz’da resmi olarak açıklanacak ve Buse’nin durumu da netlik kazanacak.

Şu anda 26’ncı sırada

Paris Olimpiyatları’nın kadınlar yüksek atlama branşına dünya genelinde en iyi 32 atlet katılım gösterecek. Şu ana kadar 16 atlet 1.97’lik dereceyi geride bırakarak direkt olarak olimpiyatlara katılım hakkı elde etti. Temsilcimiz Buse Savaşkan ise 1201 puanla 26’ncı sırada bulunuyor.

Buse’ye büyük destek

Buse Savaşkan’ın Olimpiyatlar öncesindeki son yarışına ülkemizden büyük destek verildi.

Başbakanlık Spor Dairesi katkılarıyla Buse'nin annesi ve babası İzmir'de yer alarak Buse’nin Türkiye şampiyonluğunu canlı olarak izledi. 1-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek U16 ve U18 Türkiye Şampiyonası için İzmir’e gelen 15 kişilik antrenör ve sporcudan oluşan Atletizm Federasyonu kafilesi de Atatürk Stadı tribünlerinden Buse’ye destek oldular. Öte yandan Spor Dairesi Müdürü Mustafa Sütcü, Atletizm Federasyonu yetkilileri ve spor basını da tarihi yarışta Buse'yi yalnız bırakmadı.