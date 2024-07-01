Bafra'da yedi yaşındaki bir çocuk havuzda boğulma tehlikesi atlattı.

Polisin açıklamasına göre, Bafra'da faaliyet gösteren bir otelin çocuk havuzunda yüzerken 14.00 sıralarında yetişkin havuzuna geçen Omar Khaled Alfatafta isimli çocuk boğulma tehlikesi geçirdi.

Çocuk, babası tarafından havuzdan çıkarılarak yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne, oradan da Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'ne götürülerek, müşahede altına alındı.