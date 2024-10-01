Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, asgari ücrete yapılan artışın hiçbir maksada hizmet etmediğini, hayatın daha da pahalılaştığı görüşünü dile getirerek, çarenin milli geliri artırmak olduğunu kaydetti.

MDP’den yapılan açıklamaya göre, MDP Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, asgari ücrete yapılan artışı “göz boyama” olarak değerlendirdi.

Sadece elektrik tarifelerine yapılan yüzde 15 zammın asgari ücrete yapılan artıştan fazla olduğunu ifade eden Büsküvütçü, “Asgari ücrete zam yapmanın maksadı bu seviyede gelir sahibi olan vatandaşlara hayatlarını bir nebze rahatlıkla idame ettirmelerine fırsat tanımaktır. Hâlbuki ülkemizde bir taraftan asgari ücret artarken, diğer taraftan da, eş zamanlı olarak hayat daha da pahalılaşmaktadır.” dedi.

Asgari ücrete yapılan artışın hiçbir maksada hizmet etmediğini kaydeden Büskvütçü, “Çare ücret artışında değildir. Çare milli geliri artırmaktadır. Bunun için de üretim yapılmalıdır; konaklar, saraylar değil.” ifadelerini kullandı.