Toplam 190 milyar 634 milyon 850 bin TL’lik 2026 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı, bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ele alınmaya başlıyor. 10 gün sürecek bütçe görüşmeleri 19 Aralık’ta tamamlanacak.

Komitede oy çokluğuyla onaylanarak Genel Kurul’a sevk edilen bütçe tasarısı kapsamında, tüm bakanlıkların ve bağlı kurumların bütçeleri tek tek incelenecek.

PROGRAM

Bugün, 8 Aralık Pazartesi günü görüşmeler, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu CANALTAY’ın komite raporunu okumasıyla başlayacak. Ardından Maliye Bakanı Özdemir Berova tasarının bütünü üzerine sunuş konuşması yapacak. Aynı gün 801 milyon 982 bin TL’lik Cumhurbaşkanlığı bütçesi de görüşülecek.

9 Aralık Salı günü:

– 843 milyon 504 bin TL’lik Cumhuriyet Meclisi

– 6 milyar 185 milyon 593 bin TL’lik Başbakanlık

– 2 milyar 136 milyon 665 bin TL’lik BRTK

– 741 milyon 694 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi

– 730 milyon 881 bin TL’lik Din İşleri Dairesi

– 26 milyon 354 bin TL’lik YYK

– 15 milyon 62 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu bütçeleri görüşülecek.

10 Aralık Çarşamba:

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve BTHK bütçeleri.

11 Aralık Perşembe:

Ombudsman, Mahkemeler ve Sağlık Bakanlığı bütçeleri.

12 Aralık Cuma:

GKK, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma ve İçişleri Bakanlığı bütçeleri.

15 Aralık Pazartesi:

Başsavcılık, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı.

16 Aralık Salı:

Dışişleri Bakanlığı ve TAK, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ve Rekabet Kurulu.

17 Aralık Çarşamba:

Sayıştay, Milli Eğitim Bakanlığı, AÖA, LAÜ ve DAÜ bütçeleri.

18 Aralık Perşembe:

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, SÜTEK, Genel Tarım Sigortası Fonu ve TÜK bütçeleri.

19 Aralık Cuma:

64 milyar 590 milyon 394 bin TL’lik Maliye Bakanlığı, YÖDAK, Faiz Farkı Fonu ve Gelirler bütçeleri görüşülerek bütçe tasarısının madde madde görüşmeleri tamamlanacak ve bütünün oylamasına geçilecek.