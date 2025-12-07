2024 yılı Kurumlar Vergisi’ni hem KKTC genelinde hem de bankacılık sektöründe en fazla beyan eden KTTO Üyesi TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş ‘ye Vergi Onur Ödülü takdim edildi.



Vergi Onur Ödülü’nü Türkiye İş Bankası A.Ş. KKTC Ülke müdürü Serhan Akşahin’e KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KTTO Başkanı Turgay Deniz takdim etti.