Meteoroloji, hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseleceğini, yarın ve çarşamba günü ise yer yer kuvvetli rüzgâr beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Haziran tarihilerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
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Hava genellikle açık ve az bulutlu, çarşamba günü öğle saatleri ise parçalı bulutlu olacak.
En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34-37 ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, yarın ve çarşamba günü yer yer kuvvetli olarak esecek.