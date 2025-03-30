Üzerlerinde taşıdıkları büyük miktarda paranın kaynağını açıklayamayan S.K (E-40) ve O.D. (K-40) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, İskele'de şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından durdurulan S.K.’nin (E-40) üzerinde ve çantasında yapılan aramalarda 39 bin 615 Amerikan Doları ve 14 bin 900 Euro nakit para bulundu.

Soruşturma kapsamında ayrıca, S.K.'nin O.D. ile birlikte kaldığı Girne'deki ikametgahında yapılan aramada ise bin 800 Amerikan Doları ve 2 İsviçre Frangı ele geçirildi.

Her iki şüpheli de soruşturma kapsamında tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.