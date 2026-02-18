Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) eski üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile eski KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil aleyhine açtığı tazminat davasını kazandığını duyurdu.

Uzunboylu yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı mart ayı başında, KTÖS Yönetim Kurulu üyelerinin YÖDAK binası önünde toplanarak, şahsı ve ailesi hakkında ithamlarda bulunduğunu; bunun üzerine adı KTÖS ve eski KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil aleyhine zem ve kadih içerikli manevi tazminat davası açtığı hatırlattı.

Uzunboylu, yaşanan süreçle ilgili şunları kaydetti:

"Bu süreçte sendikal faaliyet görüntüsü altında, şahsımın Cumhuriyet Meclisi tarafından seçilerek görev yaptığım YÖDAK üyeliğinden istifamı ve hakkımda soruşturma açılması yoğun bir şekilde talep edilmiştir.

2022 Mart ayından 2025 yılına kadar devam eden yargı sürecinin sonunda Mahkeme huzurunda ileri sürülen iddialar ve dinlenen tanık beyanları değerlendirilimiş; sunulan anlatımların isnatları ispatlamaya yeterli olmadığı sonucuna varılmıştır."

Uzunboylu, Mahkemenin KTÖS ve Şener Elcil’in ileri sürdüğü ithamların gerçeği yansıtmadığına hükmettiğini, 150 bin Türk lirası maddi tazminat ve 60 bin Türk

lirası avukat masrafı ödemelerine karar verdiğini açıkladı.